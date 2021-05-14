  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Afganistan'da cuma namazı sırasında saldırı: 12 kişi öldü

Afganistan'da cuma namazı sırasında saldırı: 12 kişi öldü

Afganistan'da cuma namazı sırasında saldırı: 12 kişi öldü

Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Olayda imam dahil en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cemaatin cuma namazı için camide toplandığı sırada gerçekleştirildi.

Kalabalık namaz kılmaya başladığında camide patlama meydana geldi. Afganistan polisi saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 12 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Polis ilk incelemelerinde saldırıda imamın hedef alınmış olabileceğini açıkladı.

Etiketler cuma cuma namazı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
UEFA kararını verdi: Şampiyonlar Ligi finali, hangi yıl Türkiye'de oynanacak?
Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu
Tarkan, Cem Yılmaz, Demet Akalın... İşte ünlülerden bayram paylaşımları
BM Genel Sekreteri, Gazze saldırı altındayken tepki çeken tweet
Bıçakla metrobüse giren kişi gözaltına alındı
EURO 2020 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Rihanna'dan çocukların öldüğü savaşa tepki
Final için gün sayan Çukur'da hayranları üzecek haber
Altın zirveye koşuyor: İşte altın fiyatlarında son durum
Meteoroloji açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar yolda!