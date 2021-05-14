Afganistan'da cuma namazı sırasında saldırı: 12 kişi öldü
Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Olayda imam dahil en az 12 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cemaatin cuma namazı için camide toplandığı sırada gerçekleştirildi.
Kalabalık namaz kılmaya başladığında camide patlama meydana geldi. Afganistan polisi saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 12 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Polis ilk incelemelerinde saldırıda imamın hedef alınmış olabileceğini açıkladı.
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