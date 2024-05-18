Afganistan'da sel felaketi: En az 50 can kaybı

Afganistan'da meydana gelen yeni bir sel felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın orta kesiminde yeni bir şiddetli yağmur ve sel felaketinin ardından en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Ghor vilayetinin enformasyon departmanı başkanı Mawlawi Abdul Hai Zaem, dün başlayan ve bölgeye giden birçok önemli yolu da kesen yağmurda kaç kişinin yaralandığına dair bir bilgi olmadığını söyledi.

Ülkede geçen hafta da seller meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Afganistan'da alışılmadık derecede şiddetli mevsimsel yağmurların yol açtığı ani sellerin 300'den fazla kişinin ölümüne ve binden fazla evin yıkılmasına yol açtığını bildirmişti.