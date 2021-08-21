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  3. Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi

Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler sürüyor. 14'ü bebek toplam 160 yolcu, THY uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'dan İslamabad aktarmalı olarak gerçekleşen tahliye uçuşları devam ediyor. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 160 yolcu, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. İslamabad'da THY uçağına aktarılan yolcular, yaklaşık 6 saat süren TK-6885 sefer sayılı tahliye uçuşun ardından 06.15'te İstanbul'a getirildi.

10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK

Terminale alınan yolcular, ikametgâh bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgâh adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.

DHA

Etiketler afganistan tahliye kabil
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