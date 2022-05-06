Afrikalılar Türkiye'de böyle mi vatandaşlık alıyor ?

Türkiye'ye gelen Afrikalı öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yapmak için Türk kadınlarıyla evlendirdiği öne sürülen danışmanlık firmasının işbirliği yaptığı Instagram hesabından ilginç fotoğraflar çıktı.

Oda Tv'de yer alan habere göre Türkiye'deki okuyan Afrikalı öğrencilerin kurduğu iddia edilen bir hesap üzerinden Türkiye'ye okumaya gelen Afrikalı öğrencilerin Türk vatandaşı kadınlarla evlenip, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğu iler sürüldü.

Bu hesabın Instagram'daki bilgilerine göre Türkiye'deki işbirliği yaptığı kurum ise bir eğitim danışmanlık firması.

OdaTV Twitter'da gündeme gelen bu iddiayla ilgili eğitim danışmanlık firmasını aradı.

Türkçesi çok iyi olmayan birisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde, kendilerinin evlendirme hizmeti vermediğini sadece Türkiye'de eğitim alacak olanlara danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Devlet, özel birçok üniversite ile çalıştıklarını belirten yetkili " Fiyatlandırmanız nasıl oluyor" sorusuna ise "Hazırlık yapayım, daha sonra arayabilirseniz sevinirim" diye yanıt verdi. Instagram'daki hesap Afrikalı erkekler ile evlenen birçok kadınının fotoğrafını paylaşmış durumda.

(Kaynak)