Afrin harekatında 23. gün: Bir köy daha temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı 23. gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Serincek köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve ÖSO birlikleri öğle saatlerinde de Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü ele geçirmişti.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

49 NOKTA TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 32'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 49 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

1266 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'e ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu.