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  3. 06 Mart 2018 14:39

Afrin harekatında kritik nokta teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köyleri terör örgütünden alınarak Şeran belde merkezi teröristlerden temizlendi.

Afrin harekatında kritik nokta teröristlerden temizlendi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden arındırdı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı.

Böylece Şeran belde merkezi de terörden arındırılmış oldu.

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 117'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 147 bölgeyi kontrol altına aldı.

zeytin dalı harekatı , afrin
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