Afrin harekatında son durum: Köyler bir bir ele geçiriliyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde yeni aşamaya geçildi.

Başbakan Binali Yıldırım, askerin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba köyünden sınırı geçtiğini ve kara harekatının başladığını belirtti.

Sabahın erken saatlerinde Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, geniş kapsamlı operasyon başlamıştı. ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içeride ilerledi.

Anadolu Ajansı, TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin topraklarının yaklaşık 5 kilometre içine girdiğini duyurdu. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadığı ifade edildi. Bölgeden gelen son bilgilere göre, Afrin'de 4 köy TSK destekli ÖSO'nun kontrolüne geçti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA ZEYTİN DALI HAREKATI

18.15: Türk birlikleri ve ÖSO'nun Korni kasabasını aldığı, Cindires kasabası önünde ise çatışmaların sürdüğü sosyal medyada bildirildi.

17.25 : Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden temizlediği Afrin'in hemen doğusundaki Azez'den sıcak fotoğraflar geliyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri batıdaki Afrin'e doğru bu sabah harekete geçerken, uluslararası haber ajansı Reuters dünyaya çarpıcı kareler servis etti.

17.20 : Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, halihazırda Afrin bölgesinden 50 bin sivilin çıkmak istediği bilgisinin ellerinde olduğunu söyledi. Kızılay, çatışma bölgesinden ayrılacak siviller için hazırlık yapıyor.

17.11 : ÖSO, terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin elindeki 4 köyün alındığını duyurdu. Raco kasabasında ilerleyen ÖSO birlikleri, Azman ve Şenkal köyünün ardından Adamanlı, Balinli köylerini kontrol altına aldı. Suriye haritası 24 saatte değişti.

17.00: Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, sınırdan YPG'nin terör mevzilerini bombardımana tutan Türk tanklarının fotoğraflarını dünyaya geçiyor.

16.55: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın Suriye’deki durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda görüşme çağrısına cevaben “Eğer operasyonumuza karşı çıkarlarsa, terörün yanında ülke konumuna düşerler” dedi.

Fransa'dan Afrin hamlesi ! BM'ye acil toplantı çağrısı yaptılar

16.50: YPG'li teröristlerin Reyhanlı'ya attığı roket ilçe merkezine isabet etti. Resmi açıklamaya göre bir Suriyeli yaşamını yitirdi, 32 yaralı var.

Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 ölü, 32 yaralı

16.35: TSK'dan yapılan son açıklamada bugün 32 uçakla 45 terör hedefinin vurulduğu bildirildi.

TSK son durumu açıkladı: 32 uçakla hava harekatı

16.35: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 25 bin kişilik bir kuvvetle Afrin harekâtına katıldığını açıkladı.

16.30: AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

16.20: İhlas Haber Ajansı, YPG'lilerin Afrin'e uzanan kaçış tünelleri açtığı Parsa Dağı'nın vurulduğunu aktarıyor. Tank ve topçu birliklerinin üst üste atışlarla dövdüğü bölgenin Kandil Dağı olarak değerlendirilen Parsa'dan dumanlar yükseliyor.

Terör örgütünün tünellerine bomba yağdırıldı

16.10: Kilis Gülbaba'dan Suriye'ye geçen ÖSO güçleri, YPG'den geri alınan köylerde terör örgütü flamalarını ateşe verdi.

YPG paçavraları ateşe verildi

16.05: Harekatla ilgili açıklama yapan NATO yetkilisi, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır" dedi.

NATO'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

15.45 : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında. Orgeneral Akar, Hatay'da sınır birliklerini denetliyor. Akar, dün Genelkurmay karargahında Zeytin Dalı harekâtını doğrudan yönetmişti.

Orgeneral Hulusi Akar sınırda !

15.30 : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekilleri Nadir Yıldırım ile Ayhan Bilgin'in Afrin operasyonuna ilişkin Twitter'den yaptıkları paylaşımlar nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

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14.30 : Iraklı mevkidaşı İbrahim el Caferi ile Bağdat'ta görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye, dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de bu teröristleri nasıl temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve Türkiye'nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek. Biz Irak'ın PKK'dan temizlenmesi için Irak yönetimine daha önce Sayın İbadi'nin Ankara ziyaretinde de vurguladığımız gibi her türlü desteği vereceğiz."

14.20 : Türk özel kuvvetlerinin en net görüntüleri geldi. Askerler video kaydı alındıktan dakikalar sonra sınırı geçiyor.

Afrin'e giren Türk askerinden ilk görüntü

13.50 : Adıyaman'dan 90 jandarma özel harekat askeri Zeytin Dalı harekâtına katılmak üzere Kilis'e doğru yola çıktı.

13.45 : Doğan Haber Ajansı, Hatay Hassa'da sivil ekiplerin lojistik destek için sınır bölgesine mini bir çadır kent kurduğunu bildiriyor.

13.30 : İncirlik'te hareketlilik var. Bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yaptı, diğerleri pistte hazır bekliyor. Havalanan uçaklar arasında kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait savaş uçağı da var. Askeri kargo uçakların da üsse iniş yapıyor.

''Kaplan'' Afrin için havalandı

13.20 : Ana muhalefet partisi CHP'den de bir açıklama geldi. CHP sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun" dedi.

CHP'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

13.10 : Anadolu Ajansı, sınırı geçen silahlı ÖSO güçlerinin fotoğraflarını servis etti. ÖSO kuvvetlerinin kolunda sarı bant takılı. Ayrıca Hatay'da sınıra getirilen çok sayıda tank da yine ajans tarafından fotoğraflandı.

13.05 : Afrin'e komşu olan Hatay'da evler ve işyerleri Türk bayraklarıyla süsleniyor. Bayrakların asılması için valilik çağrı yaptı. Hassa ilçesinde de anons yapıldı.

13.00 : Basın toplantısı düzenleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında kamufle edilen PYD/YPG'nin defteri dürülmelidir" dedi.

Devlet Bahçeli: Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın

F-16'LAR HAVALANDI

12.55 : Diyarbakır'dan çok sayıda bomba yüklü F-16 havalandı, 8'inci Ana Jet Üssü'nde kırmızı alarm var.

12.50 : NATO bünyesinde Kahramanmaraş'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Suriye'den gelebilecek olası hava saldırılarına karşı aktif halde hazır bekletiliyor. Sistemin, 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunuyor.

12.40 : Anadolu Ajansı, TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçlerinin Afrin'e doğru yaklaşık 5 kilometre ilerlediğnii bildiriyor. İhlas Haber Ajansı ise, sınırdaki birliklerin YPG'li teröristlerin kurduğu sınır karokallarını vurduğunu ve top seslerinin Kilis köylerinden duyulduğunu belirtiyor.

12.25 : Sınırdaki Hammam köyü yakınlarında Türk askeriyle YPG sıcak çatışmaya girdi. Köy, Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alıyor.

12.20 : Türk savaş uçakları Afrin'in kuzeyindeki Bülbül bölgesini bombardımana tutuyor. Türkiye sınırına hayli yakın noktadaki Bülbül çevresinde çekilen video kaydında, jetler açık şekilde görülüyor.

12.05 : Anadolu Ajansı: Afrin bölgesine giren TSK kara kuvvetleri unsurları, ÖSO'yla ilerliyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM: 30 KİLOMETREYE İNİLECEK

11.45 : Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı harekâtının dört safhada çok seri şekilde yapılacağını ve Türk askerinin 30 kilometrelik bir kuşakta güvenli alan oluşturacağını söyledi. Harekâtın Menbic'le devam edip etmeyeceği sorulan Başbakan, "ABD’nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

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11.40 : Afrin'deki YPG'lileri bombardımana tutan F-16'ların havalandığı Diyarbakır'a diğer şehirlerden takviye uçaklar gönderiliyor. Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon'dan gelen çok sayıda uçak Diyarbakır'a konuşlandı.

11.35 : Afrin harekâtına karşı çıkan HDP, taraftarlarını sokağa çıkmaya çağırdı. Partinin birimlerine gönderilen bilgi notunda operasyon 'işgal' olarak nitelendi.



KARA HAREKÂTI BAŞLADI

11.05 : Medya mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerinin saat 11.05 itibariyle sınırı geçtiğini açıkladı. Kara harekâtı Kilis'in Gülbaba Mevkii'nden Suriye'ye giren tanklar tarafından başlatılmış oldu.

11.00 : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyonda 153 hedefin ateş altına alındığını, teröristlere ait barınak, sığınak, mevziilerin vurulduğunu duyurdu.

10.55 : Sınırdan şiddetli patlama sesleri geliyor. Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları, Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden görülüyor.



10.45 : Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Hatay'ın Sugediği köyünden Afrin'e doğru yapılan sevkiyatın fotoğraflarını dünyaya servis etti. Sevkiyatta zırhlı araçların yanında pikaplar da yer alıyor.

10.30 : Türkiye-Suriye sınırına askeri yığınak sürüyor. Sınıra konuşlandırılan tankların namluları Suriye'ye çevrilmiş durumda.

09.40 : Anadolu Ajansı, Türk ordusunun sınırdan YPG mevzilerine top atışı gerçekleştirdiğini ve sınır köylerinde top sesleri duyulduğunu aktarıyor.

08.40 : Anadolu Ajansı, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e doğru ilerlediğini duyurdu.

TSK'DAN AÇIKLAMA: 153 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

TSK'dan harekata ilişkin yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

"SİVİLLER KALKAN OLMAYA ZORLANIYOR"

Askeri kaynaklar, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdüğünü belirtti. Kaynaklara göre ana hedeflerden biri de DAEŞ'in temizlenmesi. Sivillerin kalkan olmaya zorlandığı da belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye'ye konşu ülkelere bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatları gece boyu sürdü.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gelen askeri araç ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.