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  3. 11 Şubat 2018 13:18

Afrin şehidi operasyona giderken röportaj vermiş

Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın, 23 Ocak'ta operasyona giderken röportaj verdiği ortaya çıktı.

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Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen ’Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın (24), harekatın 3’üncü günü olan 23 Ocak’ta Hatay’dan Suriye’ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.

Ailesi Gaziantep’e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın, harekata katılmak için 23 Ocak’ta Hatay’dan Suriye’ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan; görüntülerde arkadaşları, komutanları ve gazetecilerle vedalaşıp kameralara,

"Tüm Türkiye’ye selam olsun buradan. Allah’ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun" demişti.

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