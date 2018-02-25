Afrin'de 8 köy daha temizlendi

Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 37. gününde devam ediyor.

8 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini teröristlerden temizledi.

Sabah saatlerinde de Afrin’in Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri terörden arındırılmıştı. Böylece operasyon kapsamında ele geçirilen nokta sayısı 112'ye ulaştı.

2021 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Harekatla ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan operasyonda etkisiz hale getiriken terörist sayısının 2021'e yükseldiğini bildirdi.



AFRİN'DE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞME

YPG'li teröristlerden temizlenen son köyle kritik konumda. Terör örgütü YPG'nin daha önce Kilis boyuncu Türkiye sınırı ile bağlantısı kesilmişti.

Kuzeyde sadece Gaziantep ile Kilis il sınırlarının buluştuğu noktada (Gülbaba batısı) yaklaşık 5 kilometrelik bir alan PYD/PKK’nın denetimindeydi. Güneyde ise Cinderes ile Raco arasında ise 5 kilometrelik bir hatta teröristler bulunuyordu.

RACU-BÜLBÜL HATTI BİRLEŞTİ

Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesiliyor.

Böylelikle Racu ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu.

112 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 80'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı örgütten kurtardı.



Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."