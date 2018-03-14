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  3. 14 Mart 2018 14:53

Afrin'de 8 köy ve 2 kritik nokta temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 köy ve 2 kritik nokta teröristlerden temizlendi.

Afrin'de 8 köy ve 2 kritik nokta temizlendi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 8 köy ve 2 kritik noktayı daha teröristlerden kurtardı.

Alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah ve Şadir köyleri, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı Çolağan ve Kuran köyleri, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kori Gul köyü ile Mabatli beldesine bağlı Şatiyan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Operasyonlarda 684 ve 717 rakamlı tepeler de terör örgütünden temizlendi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 190'ı köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 229'a yükseldi.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

 

AA

zeytin dalı harekatı , afrin
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