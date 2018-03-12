Afrin'de bir günde 8 köy temizlendi

Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 52. gününde kararlılıkla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bir günde 8 köyü teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, sabah saatlerinde Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırdı.

Öğleden sonra Afrin'de Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köyleri de teröristlerden temizlendi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 159'u köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 197 bölgeyi kontrolü altına aldı.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü bin 100 kilometrekareyi aştı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

3447 TERÖRİST ETKİSİZ !

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu.