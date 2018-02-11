SON DAKİKA
AFRİN'DE BİR KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
İstanbul'da ABD'li generalle kritik zirve !
İstanbul'da ABD'li generalle kritik zirve !
Kriz büyüyor ! Türkiye'den Rum Kesimi'ne sert tepki
Kriz büyüyor ! Türkiye'den Rum Kesimi'ne sert tepki
Afrin'de bir köy daha teröristlerden temizlendi
Afrin'de bir köy daha teröristlerden temizlendi
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Öcalan'ın yattığı İmralı Adası için flaş karar !
Öcalan'ın yattığı İmralı Adası için flaş karar !
Afrin'den yine acı haber: 1 asker şehit
Afrin'den yine acı haber: 1 asker şehit
Motorin ve benzine büyük indirim geliyor
Motorin ve benzine büyük indirim geliyor
Meteoroloji'den ''kuvvetli'' uyarı ! Öğle saatlerine dikkat !
Meteoroloji'den ''kuvvetli'' uyarı ! Öğle saatlerine dikkat !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Şubat 2018 13:35

Afrin'de bir köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu.

A+ A-

Zeytin Dalı Harekatı 23. gününde devam ediyor.

TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırına gitti. Komutan sıfır noktasındaki askerlerle buluştu.

48 NOKTA TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 31'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 48 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

1266 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'e ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu.

AA

zeytin dalı harekatı , tsk , afrin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM