Afrin'de bir köy daha teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı 23. gününde devam ediyor.



TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırına gitti. Komutan sıfır noktasındaki askerlerle buluştu.

48 NOKTA TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 31'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 48 noktayı örgütten kurtarmış oldu.



1266 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'e ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu.