Afrin'de polis teşkilatı kuruluyor

Afrin'in ele geçirilmesiyle bölgede güvenlik, alt yapı ve sosyal yardımlar olmak üzere üç başlık altında adım atılacak.

Güvenlik başlığı altında ilk adım yerel güvenlik güçlerinin oluşturulması olacak.

Bu amaçla Özgür Suriye Ordusu güçleri ile yerel Kürt nüfus içinden polis teşkilatı kurulacak.

Sadece Afrin değil, Fırat Kalkanı bölgesi de dahil olmak üzere üç aşamada 25 bin kişilik güvenlik teşkilatı oluşturulacak.

Güvenlik alanında taviz verilmeden atılacak ilk adım ise yağma olaylarının engellenmesi olacak.

Teröristlerin geride bıraktığı yüzlerce el yapımı patlayıcının temizlenmesi de öncelikler arasında.

Türk Silahlı Kuvvetleri hem şehir merkezinde hem de Afrin kırsalının stratejik noktalarında geçici karakollar ve üs bölgeleri kuracak.

İDARİ YAPI YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Afrin'de idari yapı da yeniden şekillendirilecek. Tüm etnik unsurların dengeli temsil edileceği idare meclisi oluşturulacak. Bu meclis şehrin yönetimini üstlenecek yürütme organı seçecek.

Afrin bölgesinde 7 nahiye, 292 köy ve 372 mezra bulunuyor. Bölgedeki tüm çalışmaları koordine etmek üzere Cerablus da olduğu gibi koordinatör olarak Türkiye'den bir vali yardımcısı atanacak.

ALTYAPI EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK

Afrin'in altyapı eksiklikleri de hızla giderilecek. İlk olarak elektrik ve su sorunun çözülmesi hedefleniyor. Şehre Türkiye'den elektrik verilmesi gündemde.

Şehirde 370 yatak kapasiteli 5 hastane olmasına karşın, doktor ve malzeme eksikliği var.

Afrin halkına düzenli yiyecek yardımı yapılacak. İlk aşamada 100 bin ton un halka ücretsiz dağıtılacak.

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