Afrin'de şehit sayısı 11'e yükseldi

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 22. gününde devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekat kapsamında 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan akşam saatlerinde bir saat ara ile yapılan iki açıklamada, 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı ifade edilmişti.

Operasyonlarda, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu en az 39 teröristin de etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Harekatın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte şehit sayısı 11'ye yükseldi,11 asker de yaralandı.



3 ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Harekatta şehit olan ve ailelerine acı haberleri ulaştırılan askerlerin isimleri: Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Uzman Çavuş Halis Koca, Uzman Çavuş Burak Akalın.

TSK: ''ATAK helikopteri kırıma uğradı''

1141 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan operasyona ilişkin yapılan son açıklamada, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1141 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'e ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.