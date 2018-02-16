Afrin'de sıcak gelişme: 2 köy daha temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı 28. gününde devam ediyor.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

1551 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan açıklamada Afrin harekatının başlangıcından bugüne kadar 1551 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatıldığı hatırlatıldı.



Harekatın, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.



Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığına dikkat çekilerek sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiği kaydedildi.



“Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında, kara ve hava operasyonları sonucunda 23 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 551 olmuştur. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.