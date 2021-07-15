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Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı

Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında 2 sivil hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

BİRİ ÇOCUK İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Teröristlerce Afrin kent merkezine yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre, biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 10 sivil de yaralandı.

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi sonucu çevrede hasar meydana geldi.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

Etiketler afrin sivil saldırı
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