Afrin'de Türkiye'den gelen teröristler öldürüldü

Öldürülen teröristlerin isimleri, örgütün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Söz konusu teröristler, Zeynel Seyid Rıza kod isimli Sedat Akyüz, Tirej Alişer kod isimli Ruhat Aşkara ve Özgür Averoni kod isimli Erdal Demirhan.
Sedat Akyüz Gaziantep, Ruhat Aşkara İstanbul Gaziosmanpaşa ve Erdal Demirhan Yozgatdoğumlu.
Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) militanları, birkaç yıldır PKK saflarında yer alıyor.
Türk gizli servisleri, uzun süre sessizliğe bürünen MLKP'nin 2016 yılında yeniden hareketlendiğini rapor etmişti.
İstihbarat raporları, örgütün Suriye ve Irak’taki kamplarında kadrolarına silahlı ve teorik eğitimler verdiğini göstermişti.