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  3. 25 Ocak 2018 12:46

Afrin'de yakalanan teröristler için flaş gelişme

Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan YPG'li 7 terörist Hatay'a getirildi. Teröristlerden 3'ü tutuklandı.

Afrin'de yakalanan teröristler için flaş gelişme
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan YPG'li 7 terörist Hatay'a getirildi.

HAREKAT 6. GÜNÜNDE

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

3'Ü TUTUKLANDI

Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sağ ele geçirilen YPG'li teröristlere ne oluyor ?Sağ ele geçirilen YPG'li teröristlere ne oluyor ?

 

terörist , ypg
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