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  3. 07 Şubat 2018 22:31

Afrin'den acı haber geldi: 2 askerimiz şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tanksavar ve top havan saldırıları sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Afrin'den acı haber geldi: 2 askerimiz şehit
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Türk Silahla Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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