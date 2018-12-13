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  3. 13 Aralık 2018 20:23

Afrin'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'de bulunan bir askerimiz şehit oldu.

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Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'deki bir askerin şehit olduğu bildirildi.
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG’li teröristler Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulundu.

TERÖRİST HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu bir asker şehit oldu. Bölgedeki TSK unsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verildi, belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri de yer aldı.

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