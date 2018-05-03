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  3. 03 Mayıs 2018 20:32

Afrin'den kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'de devam eden mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Afrin'den kahreden haber geldi: 1 asker şehit
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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de icra edilen faaliyetler sırasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı belirtildi.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 03 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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