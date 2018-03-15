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  3. 15 Mart 2018 11:25

Afrin'in yüzde 70'i kontrol altında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin'in yüzde 70'inde kontrolün sağlandığını açıkladı.

Afrin'in yüzde 70'i kontrol altında
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan Kalın, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. (Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda."

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