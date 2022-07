Afsar Mirzayev New York’ta Yeni Fotoğraflar Çekmeye Devam Ediyor

Fotoğraf camiası ünlü simalarından biri olan Afsar Mirzayev, kentler üzerine yaptığı fotoğraf çalışmalara devam ediyor.

Üretkenliğini sonuna kadar yansıtan ünlü fotoğrafçı Afsar Mirzayev; "Kentleri kadrajımın merkezine yerleştirmek bana büyük bir haz veriyor. Bu sayede sadece kentlerin görünen yüzünü değil, sahip oldukları ruhu, taşıdıkları ruhu ve kimliklerini meydana getiren dokularını yansıtma imkânı buluyorum. Bu benim için fazlasıyla heyecan verici bir duygu!" diyerek, kentlerin sanatındaki yerine vurgu yapıyor. Sözlerine devam eden Mirzayev; "Birçok kent için fotoğraf makinemin deklanşörüne bastım. Ancak benim için ayrı bir önemi bulunan kentlerden biri olan New York'ta duygu tatmak tarif edilemez. Çünkü bir New York profesyonel anlamda benim için fotoğrafçılığın başladığı kent."

New York'ta fotoğraf çekmeye devam eden başarılı fotoğraf sanatçısı Afsar Mirzayev: "Moskova'da henüz gençliğimin baharındayken radikal bir kararla fotoğraf eğitimi almak için New York'a gelmiştim. New York bana birçok anlamda çok şey öğretti. Beni olgunlaştırırken, fotoğraf sanatına dair bakışıma çok fazla unsur kattı. Beni besledi. Bu durum hala fotoğraflarıma yansımaya devam ediyor." sözleriyle New York'un hayatındaki ve fotoğrafçılığındaki büyük etkisine vurgu yapıyor. Mirzayev; "New York'u fotoğraflamaya devam ederek hala sanatıma bir tür çeşitlilik ve zenginlik kattığımı düşünüyorum. Sadece New York'un akla ilk gelen yüksek binalarını değil, sokaklarının arasına sıkışmış gerçek hayatı da yakalamak fotoğraf sanatı adına büyük bir zenginlik. Benzer bir durum fotoğraftan bağımsız olarak benim için de geçerli. New York beni de besliyor."

Ünlü fotoğrafçı Afsar Mirzayev'in esin kaynağı sadece New York'tan ibaret değil. Afsar Mirzayev; "New York, köklü ve özel bir kent. Ancak fotoğraf karelerimi renklendirenin sadece New York olduğunu söylemek büyük haksızlık olur. Dünyanın birçok önemli kentinde benzer çalışmalar yaparak, aynı fırsatları yakaladım. Her bir kent, fotoğraflarımı birer hazineye dönüştürdü. Farklı hikâye ve duygu durumlarına tanıklık ettim." sözleriyle kentlerin sanatındaki önemine atıfta bulunuyor. Fotoğraf sanatçısı Afsar Mirzayev; "Fotoğraf karelerimde yer alan mekânların içinde Türkiye'den de kentler bulunuyor. Başta; İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kent fotoğraflarıma konu oluyor."