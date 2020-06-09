Afyonkarahisar'da vakalar artınca bir beldeye sınırlama geldi

Corona virüs testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine Döğer beldesinde giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verildi. İhsaniye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Olağan Dışı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce dün gece saat 00.00'dan itibaren beldeye giriş ve çıkışların süresiz olarak kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Beldeye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Tedbirler kapsamında ekmek fırınları ile market ve bakkalların açık kalacağı belirtildi. Belediye ekipleri ulaşım noktalarından izinsiz giriş çıkışların engellenmesi amacıyla yollara toprak döktü. Jandarma ekipleri de beldenin giriş ve çıkışlarında, yaya ve araç geçişleri için kontrol noktaları oluşturdu.