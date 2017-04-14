Ağaç gövdesinden 'gülen yüz' çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Burdur'da yürütülen gençleşti̇rme çalışmaları sırasında bi̇r ağacın tomruk silindir yüzeyinden gülen yüz simgesi çıktı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanların sağlıklı büyüyüp, gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

OGM tarafından büyüme enerjilerini kaybetmeden ve çürüyerek değer kaybına uğramadan önce hem ekonomiye kazandırılmak hem de yeni fidanların büyümesini kolaylaştırmak üzere ormanlarda gençleştirme işlemi yapılıyor.

Kendi akışına bırakılan ormanlar, bir süre sonra sağlığını kaybederken, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle bakım ve gençleştirme çalışmaları orman teşkilatınca yürütülüyor.

Ormanlarda uygulanan bakım çalışmalarının yapıldığı sahalardaki kök yüzeyi örneklerine göre, ferah yetişme dönemlerinde yıllık halkaların daha geniş, sıkışık dönemlerde yıllık halkaların daha ince olması nedeniyle orman bakımlarının önemi ortaya çıkıyor.

Bu çalışmaların yürütüldüğü Gölhisar ilçesinde kesilen bir ağacın tomruk silindir yüzeyi öz odununda ortaya çıkan "gülen yüz" orman çalışanlarını da şaşırttı.