Ağaçların kendi büyüklüklerinin farkında olduğu keşfedildi

Ağaçların artan ağırlığa göre dallarının dairesel büyümesini ayarlayabildiğine dair teori, Helsinki Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Finlandiya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmayla test edildi.

Belirgin önemine rağmen, bitki dallarının artan ağırlığa tepki verip vermediği prensibi belirsizliğini koruyordu. Prensibi tespit etmek amacıyla bir araya gelen araştırmacılar tüylü huş ağacının genişlik-uzunluk oranlarını değiştirdi.

Araştırmacılar ağacın kesin biçimde artan ağırlığa göre dalların dairesel büyümesini ayarlayabildiğini ortaya koydu. Ağacın verdiği tepki dal uzunluğuna göre değişebiliyor. Buna ek olarak dalın yanal hareket derecesi için bu tepkinin gerekli olduğu belirtildi: Sabit ağaçlar serbest hareket edenler kadar kalın büyümüyor.

Helsinki Üniversitesi’nin Biyolojik ve Çevresel Bilimler Fakültesi’nden Juan Alonso-Serra, “Her ne kadar bitkilerin kendi ağırlıklarını ve dallarının kalınlıklarını hissettiği fikri kulağa sezgisel gelse de, bu soruyu ağaçlar açısından ilk kez ele alan bizim çalışmamız” ifadelerini kullandı.

Mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak için araştırmacılar doğalında mutasyona uğramış huş geni barındıran elimäki bitkisini kullandı. Normal bitkilerle bu yeteneğin eksik olduğu bitkilerin karşılaştırılması araştırma için elzem. İstisnai Elimäki bitkisi üç ay boyunca, dalları aniden bükülene ve tüm ağaç devrilene kadar dikey olarak büyüyor.

Araştırmacılar normal ağaçlara kıyasla elimäki ağaçlarının uygun biçimde kendi ağırlığını ayarlayamakta başarısız olduğunu belirtti. Ağacın uygun tepkiyi verememesinin nedeni, ilerde mutasyona uğrayan genin tespit edilmesini sağlayan huş genindeki tek bir bölgeyle ilişkili olduğu ifade edildi.