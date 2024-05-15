Ağırel: ''Turgut Altınok’un kızı Dışişleri Bakanlığı’na müşavir olarak atandı''

Gazeteci Murat Ağırel, 31 Mart yerel seçimlerinde mal varlığı ile tartışılan AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un kızının Dışişleri Bakanlığı'na kadrolu müşavir olarak atandığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti Meclis Grubu'ndaki konuşmasında, "Muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, akraba atamalarını ibretle takip ediyoruz" sözleri gündem oldu.

Muhalefet cephesi, 22 yılda AK Parti iktidarı döneminde binlerce liyakatsiz atama yapıldığına ilişkin paylaşımlar yaparken, bir tepki de Gazeteci Murat Ağırel'den geldi.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'tan örnek veren Ağırel, "Mesela Sayın Turgut Alıntok’un kızı bir ay önce nasıl 61/A ya istinaden 1. derece kadrolu Bakan Müşaviri olarak Dışişleri Bakanlığı’na atandı merak ediyorum" diye sordu.

Ağırel, şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanı eş, dost akrabaların atamalarını ibretle takip ediyoruz demiş. Kendi damadının ve arkadaşlarının bakan, bürokrat olması dışında sorun yok.

Bu tür haksız atamaların tamamı parti ayırt etmeksizin hemen iptal edilmelidir.

Mesela Sayın Turgut Alıntok’un kızı bir ay önce nasıl 61/A ya istinaden 1.derece kadrolu Bakan Müşaviri olarak Dışişleri Bakanlığı’na atandı merak ediyorum."