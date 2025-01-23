Ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen eş katilinin savunması kan dondurdu

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşine 5 el ateş ederek öldüren cani mahkemede suçunu itiraf ederken, cinayeti neden işlediğini de açıkladı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen zanlının savunması olay oldu.

Antalya'da boşanma aşamasındaki F.T.'nı (52) tabancayla 5 el ateş edip öldüren S.T. (48) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Eşinin daha önce de ölümle tehdit ettiği F.T.'nın, kardeşine, 'Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır' dediği kaydedildi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi F.T.'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki S.T., 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. S.T., tabancayla eşine 5 el ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112'ye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, F.T.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen S.T.'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.T.'nın, arkadaşı F.İ.'nin aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, S.T. ve F.İ.'yi saklandıkları yerde, suç aletiyle yakaladı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.T., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.İ. ise serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

S.T. ve F.İ. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayetin nasıl işlendiğine dair detaylar, iddianamede yer aldı. İddianamede, ikametin giriş kapısının kenarlarında zorlama izleri olduğu, kapı açma kolunda kan lekeleri ile evin içindeki merdivenlerde mermi kovanlarının bulunduğu ve çeşitli noktalarda mermi izlerine rastlandığı belirtildi.

KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

S.T. iddianamedeki ifadesinde, eşiyle evliliklerinde sıkıntılar olduğunu, maktulün psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, bir keresinde eşinin kalbine bıçak dayadığını öne sürdü. Uzaklaştırma kararının ardından babasının evinde yaşadığını kaydeden S.T., eşinin kendisini aldattığını, olay günü F.İ.'den eşinin evine gitmek için yardım istediğini ve aşağıda beklettiğini belirtti. Eve çıktığında ise F.T.'nın kendisine küfür ve hakaret ettiğini, ardından yatak odasındaki silahı alıp, eşine defalarca ateş ettiğini ifade etti.

BABASININ ANNESİNİ ALDATTIĞINI YAKALAMIŞ

F.T.'nın kızı İ.T. ise ifadesinde, yaklaşık 1 yıl önce babasının annesini aldattığını mesajla yakaladıklarını, annesinin aldatıldığı için babasıyla sürekli tartıştığını, tartışmalar sırasında babasının annesine 'Seni öldüreceğim' dediğini ve annesine şiddet uyguladığını ifade etti. İ.T., olay günü çığlık sesi duyduğunu, kullandığı ilaçlardan dolayı kabus gördüğünü düşünüp geri uyuduğunu, saat 08.40'ta annesini gördüğünü ve babasından şikayetçi olduğunu söyledi.F.T.'nın kardeşi C.A. ise S.T.'nın ablasını aldattığını, çiftin anlaşamadıklarını, ablasının boşanmak istediğini ve 'Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır' dediğini belirtti.S.T.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.İ. ise ifadesinde, Savaş'ın eşiyle barışmak istediğini, o gün kendisini maktulün evine bıraktığını belirtti. Aşağıda beklerken 5 dakika sonra S.T.'nın geldiğini, yaşananlardan haberi olmadığını ifade etti.

EŞİNİ DAHA ÖNCE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

İddianamede S.T.'nın ifadesinin, alacağı cezayı düşürmeye yönelik olduğu değerlendirmesi yapan savcılık, daha önce eşine karşı ölüm tehditlerinde bulunduğunu, buna kızları İ.T.'nin de şahit olduğunu kaydetti. İddianamede, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği ifade edilen sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Davanın görülmesine ileriki günlerde başlanacak. (DHA)

DHA