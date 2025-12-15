Ağrı Dağı'nda çığın düştüğü anlar saniye saniye kamerada

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Iğdır'da yürüyüş yapan dağcılar, Ağrı Dağı'nın kuzey yamacında meydana gelen çığı, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ağrı Dağı'nın kuzey tarafına çığ düştü.

O sırada Yeni Doğan köyü çevresinde yürüyüş yapan dağcılar, çığın dağ yamacından büyük bir gürültüyle koptuğu anları kayda aldı.

Görüntülerde, kar kütlesinin hızla aşağı doğru aktığı ve geniş bir alana yayıldığı görülüyor.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

İHA

