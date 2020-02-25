Ağrı ile Erzurum kara teslim

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Ağrı'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı. Gelen bir son dakika haberine göre; Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında kar küreme çalışmaları başladı.



Oltu-Erzurum kara yolunun 2300 rakımlı Yayla Geçidi'nde meydana gelen buzlanma nedeniyle TIR sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede çok sayıda TIR, yoldan çıkarak makaslama yaptı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

AĞRI'DA KAR VE TİPİ ETKİLİ OLUYOR

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı Ağrı'yı beyaza bürüdü.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında kar küreme çalışması başlattı.