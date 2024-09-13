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Ağrı şikayetiyle giden kadının karnından 3 kiloluk kitle çıkarıldı

Ağrı şikayetiyle giden kadının karnından 3 kiloluk kitle çıkarıldı
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Amasya'da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Yapılan tetkikler sonucunda kadının karnında 3 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında bir kitle tespit edildi ve başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Amasya’da şişen karnındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran kadından yaklaşık 30 santim çapında kitle alındı. Operasyonu yapan Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu belirterek kadınlara 6 ay ya da yılda 1 kez genel check-up yaptırmalarını tavsiye etti.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastanın yapılan tetkik ve tahlillerinde karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 3 kilo ve 30 santim çapındaki kitle alındı.

Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu ve daha önce benzer şikayetlerle gelen hastalarının bulunduğunu hatırlattı. Kara, “Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Etiketler kadın karın kitle 3 kilo
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