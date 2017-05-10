Ağrı'da hain tuzak: 4 asker yaralı

Ağrı'da askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait bir aracın Doğubayazıt'ın güneyinde geçişi sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda biri ağır, 4 asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavileri sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 12.20'de Doğubayazıt güneyinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait bir aracın intikali esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 5 kahraman askerden 1'i ağır, 3'ü ise ayakta tedavileri yapılacak şekilde yaralandı. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



