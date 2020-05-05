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  3. 05 Mayıs 2020 21:56

Ağrı'da iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ağrı Doğubayazıt kırsalında yapılan operasyonlar sonucunda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da iki terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada da akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Gürbulak yolu Barındı Köyü mevkisinde jandarma komando timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağladığı aktarıldı.


Çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerden 2 roketatar ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği kaydedildi.

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terörist , ağrı , içişleri bakanlığı
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