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AĞRI'DA ROKETLİ SALDIRI: YARALILAR VAR
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  3. 02 Mart 2020 10:04

Ağrı'da roketli saldırı: Yaralılar var

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sınır kapısına giden yol trafiğe kapatıldı.

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İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında, sabah saatlerinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının tekeri isabet alınrken, araç boş araziye sürüklendi.

Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle çıkan çatışmanın sürdüğü bildirildi.

SOYLU: TERÖRİSTLER KISTIRILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soylu, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var.

Teröristler takip edilip kıstırıldı.  Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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ağrı , roketli saldırı
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