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  3. 17 Haziran 2019 23:22

Ağrı'da sel can aldı: 4 kişi öldü

Ağrı'da etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaşanan sel sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi.

Ağrı'da sel can aldı: 4 kişi öldü
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan selde 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki Göl Mahallesi'nde ikamet eden  Naime Polat (48), çocukları Musa (11) ve Pınar Polat (4) ile araziye ot toplamaya  çıktı.

Burada yakalandıkları dolunun yağmura çevirmesi üzerine arazide kalan  anne ve çocuklar, yağışla oluşan sel sularına kapıldı.

Sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşların  durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu sırada aynı bölgede olan Nurullah Yardımcı'ya ise (19) yıldırım  isabet ettiğini öğrenildi.

Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'in de takip ettiği çalışmalarda jandarma,  AFAD, 112 sağlıkve itfaiye ekipleri anne ve iki çocuğu ile yıldırım isabet eden  Yardımcı'nın cansız bedenine ulaştı.

Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını öğrenen  yakınları, hastane önüne akın etti.

Olay sırasında bölgeden geçtiğini anlatan Kıyasettin İnci, yağmurun  sele dönüştüğünü, anne ve çocuklarının sel sularına kapıldığını belirtti.

Sel suları arasında bir kişinin cesedini görünce durumu emniyet  güçlerine bildirdiklerini anlatan İnci, arama çalışmaları sonrası diğer cesetlere  de ulaşıldığını ifade etti.

AA

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