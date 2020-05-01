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  3. 01 Mayıs 2020 21:36

Ağrı'da seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında kavga: 7 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında meydana gelen tartışma sonucu çıkan kavgada 3 zabıta memuru ve 4 seyyar satıcı yaralandı.

Ağrı'da seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında kavga: 7 yaralı
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Doğubayazıt ilçesinde iş yeri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Tuhafiyeciler Caddesi'nde karşılaştıkları seyyar satıcıları, iddiaya göre kendileri için ayrılan pazar yerine gitmeleri konusunda uyardı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı.

Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgayı ayırırken, hafif yaralanan 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı kaldırıldıkları Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

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