Ağrı'dan acı haber: Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı. Yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.

YARALI ASKER DE ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan er de kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Şehit sayısı 2'ye çıkarken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.