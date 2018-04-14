Ağrı'dan kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Çatışmada 1 terörist de etkisiz hale getirildi



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.