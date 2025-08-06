Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı

HBS Araştırma Şirketi, Ağustos ayının ilk "bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa..." anketinin sonuçlarını açıkladı.

HBS Araştırma, 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze görüşme metodu ile yaptığı kamuoyu araştırmasının sonucunu paylaştı.

3 bin 200 seçmene "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre, CHP yüzde 34,8 oy ile birinci olurken, AK Parti yüzde 29 ile ikinci sırada yer aldı.

CHP yüzde 34,8

AK Parti yüzde 29

DEM yüzde 8,1

MHP yüzde 7,4

İYİ Parti yüzde 6,2

Yeniden Refah Partisi yüzde 4.3

Zafer Partisi yüzde 4,3

Diğer yüzde 5,9