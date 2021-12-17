Ah TL, vah TL! Dolar 16 TL'yi aştı, Euro 19 TL'ye, gram altın 1.000 TL'ye koşuyor!

Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdüren döviz ve altın yeni güne de yeni bir rekorla başladı. İşte Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararıyla yükselişe geçen piyasalarda son durum...

Artık gün içinde bile rekor üstüne rekor kıran döviz ve altın yeni güne de yeni bir rekorla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz indirimi kararı alması sonrasında yükselişini sürdüren piyasalarda yangın büyüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Dolar yeni güne de 15,70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 16 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15,77'ye kadar yükselmişti.

Haftanın son iş gününde piyasaların yükselişi sürüyor... İşte son durum:

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 16,05 TL'den, euro 18,18 TL'den, sterlin ise 21,39 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 15,5770 lira, avronun satış fiyatı ise 17,6780 lira olmuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Onsu 1.807 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 923/933, çeyrek altın 1.495/1.532, Cumhuriyet altını ise 6.163/6.234 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,66 TL seviyesinde.

Ons altının sene başından bu yana yüzde 4’e yakın kayıp vermesine rağmen, gram altın dolar/TL’de yaşanan yüzde 100’e yakın yükselişle beraber yıl başından bu yana yüzde 75 yükseliş kaydetti. Bu da dolar/TL’deki yükselişin altın fiyatlarındaki ayrışma üzerindeki etkisini gösteriyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 46 bin 930 dolardan, Ethereum ise 3 bin 874 dolardan fiyatlanıyor.