Ahır Dağı zirvesindeki Türk bayrağı uzaydan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Cumhuriyet'in 102'inci kuruluş yıl dönümünde Göktürk-1 uydusu tarafından görüntülendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ve ASELSAN tarafından MSB'nin ihtiyaçları için tasarlanan Göktürk-1 yer gözlem uydusu, Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağını uzaydan görüntüledi. Uydu görüntüsü bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız" denildi.

DHA