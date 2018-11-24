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  3. 24 Kasım 2018 14:50

Ahıra sızan aç kurt çoban köpeğini görünce...

250 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sızan aç kurt ahırda bulunan çoban köpeğini hesaba katmayınca canından oluyordu.

Ahıra sızan aç kurt çoban köpeğini görünce...
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Yaklaşık 250 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sızan aç kurt, ahırda bulunan çoban köpeğini hesaba katmayınca canından oluyordu.

Sivas'ta yaklaşık 250 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda ki güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü yansıdı. Karnını doyurmak için çitleri aşarak ahıra giren aç kurt, ahırda bulunan çoban köpeklerini hesaba katmadı.

Koyunlara saldıran kurt, bir anca karşısında köpekleri görünce neye uğradığını şaşırdı.

Ahıra girmesi ile çıkması bir olan kurt, kaçmayı başararak canını zor kurtardı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. 

İHA

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