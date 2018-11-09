Ahmet Akın: ''Atatürk, tarihe yön veren en büyük devrimcidir''

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80’inci yıldönümünde Atatürk’ü bir kez daha saygı, özlem ve minnetle andıklarını söyledi. Akın, “Atatürk, büyük bir dehadır. Bir Deha’yı anmak, O’nu anlamakla başlar. Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, O’nu minnetle anıyorum” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Atatürk’ün devrimleriyle Türk Milleti’nin çağdaşlaşmasına, dehasıyla da tarihin akışına yön veren büyük bir devrimci olduğunu vurguladı. Ahmet Akın mesajında şunları söyledi:

“Gönlümde ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderdir. Ben, Kuvayı Milliye’nin baş şehri Balıkesir’in evladı olarak, ülkemin bugünlere ulaşabilmesi için Milletçe ödediğimiz büyük bedelleri unutmadan ve gelecek nesillerimize asla unutturmadan, Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğim. O’nun kurtardığı yurdumun, askeriyim. Kurduğu Cumhuriyetin neferiyim. İlkelerinin takipçisi, devrimlerinin savunucusuyum. Hiç kuşku duymuyorum ki, Atamızın emanet ettiği yurdumuza, Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek sahip çıkacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız 10 Kasım’ın yıldönümünde, Milletçe, O’nun değerini daha çok anlıyor, O’nu daha çok özlüyoruz.

Bu duygularla; Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Dahi Komutan, Eşsiz Devlet Adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, büyük bir özlemle ve saygıyla anıyorum.”