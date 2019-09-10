Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebine ret

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın, anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan değil ancak örgüte yardım suçlamasıyla yargılanabileceklerine karar verdiği, 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye taleplerini yine reddetti.

Aynı davada yargılanan Mehmet Altan’ı, tutuklu olduğu dönemde, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen tahliye etmeyen ve bir süre daha tutuklu kalmasına yol açan mahkeme, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye başvurusunu reddederken Anayasa Mahkemesi’ni anımsadı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, mahkeme, kararına gerekçe olarak Anayasa Mahkemesi’nin Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın başvurusunu reddetmesini gösterdi. Bu karardaki gerekçelere atıf yaptı.

Ahmet Altan ile Mehmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, hafta başında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ni şikâyet ederek, heyetin değişmesini istemiş ve bir ay boyunca her gün aynı dilekçeyi verme eylemi başlatmıştı.

Çalıkuşu’nun bu tutumu, yargılamanın başından bu yana taraflı davrandığını iddia ettiği mahkeme heyetinin bir dizi işleminden kaynaklanıyor.

Heyet, yargılamanın başladığı dönemde Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Mehmet Altan’ı tahliye etmemişti. Yargıtay’ın beraatinin gerektiğine hükmetmesine rağmen Mehmet Altan için de zorla getirme kararı çıkartmıştı.

Mahkeme, yine şaşırtmadı ve üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek’in tahliye taleplerini yine reddetti.

Mehmet Altan’ın tahliye talebini reddettiği dönemde Anayasa Mahkemesi kararını görmezden gelen mahkeme, bu kararında ise Yüksek Mahkeme’ye atıf yaptı. Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak’ı müebbet hapse mahkum eden mahkemenin kararını Yargıtay bozmuştu.

Yargıtay, iki gazetecinin ancak örgüte yardımdan yargılanabileceğine hükmetmişti. Bu suçun cezası ve infaz süresi ise Altan ve Ilıcak’ın yattığı süreyle denk. Buna göre tahliyesi gereken iki gazeteci için yine tahliye kararı verilmedi.

Mahkeme, tahliye talebini reddederken, Anayasa Mahkemesi’ni anımsadı ve Altan ile Ilıcak’ın bireysel başvurularını reddeden Anayasa Mahkemesi’nin gerekçelerine atıf yaptı. Bununla birlikte iddianamede istenen cezayı da anımsatan mahkemenin tahliye incelemesinden yine sonuç çıkmadı.