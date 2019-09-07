Ahmet Hakan: ''Eğer İstanbul'a kayyum atanırsa...''

Ahmet Hakan, bugünkü "İstanbul’a kayyım: Aklından bile geçirme" başlıklı yazısında, "İstanbul’a kayyım atanırsa... Bu Türk siyasi hayatının yapılmış en büyük 10 hatasının birincisi olur. İkincisini herkes biliyor!" yorumunda bulundu.

'İstanbul’a kayyım: Aklından bile geçirme' başlıklı yazısında ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerine kayyum atanma ihtimalini değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun, kendi kendine kaldığı zamanlarda içinden "Ah keşke! Ah keşke! İstanbul’a kayyım atasalar da neşemizi, keyfimizi bulsak" sözlerini geçirdiğini iddia etti.