  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Eylül 2019 12:21

Ahmet Hakan: ''Eğer İstanbul'a kayyum atanırsa...''

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'a kayyum atanması konusunun bile konuşulmasının iktidara kaybettireceğini yazdı. Hakan kayyum tartışmasının bile hata olacağını söyledi.

Ahmet Hakan: ''Eğer İstanbul'a kayyum atanırsa...''
A+ A-

Ahmet Hakan, bugünkü "İstanbul’a kayyım: Aklından bile geçirme" başlıklı yazısında, "İstanbul’a kayyım atanırsa... Bu Türk siyasi hayatının yapılmış en büyük 10 hatasının birincisi olur. İkincisini herkes biliyor!" yorumunda bulundu.

'İstanbul’a kayyım: Aklından bile geçirme' başlıklı yazısında ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerine kayyum atanma ihtimalini değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun, kendi kendine kaldığı zamanlarda içinden "Ah keşke! Ah keşke! İstanbul’a kayyım atasalar da neşemizi, keyfimizi bulsak" sözlerini geçirdiğini iddia etti. 

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için...

ahmet hakan , istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , kayyum , kayyım , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM