Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edildi; mahkeme kararını verdi

Görevden alınarak tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz edildi. Mahkeme, tahliye talebini reddetti.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatları tarafından sabah saatlerinde sunulan itiraz dilekçesi üzerindeki incelemesini tamamladı.

Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz, 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Ne olmuştu?

Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti.

Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu.

AA