  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ahmet Türk beraat etmişti... İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin kararı

Ahmet Türk beraat etmişti... İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin kararı

Ahmet Türk beraat etmişti... İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin kararı
Güncelleme:

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilen davada Ahmet Türk'ün beraat etmesinin ardından görevine geri dönmesi bekleniyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı kayyumun görev süresini iki ay daha uzattı.

Ahmet Türk'ün göreve iadesi beklenirken İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı.

Halk TV'de yer alan habere göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırılıp yerine kayyım atanmasının ardından hakkında açılan davadan beraat çıkmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na kayyum atanmasına neden olan davadan beraat eden Ahmet Türk dün "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

HalkTV

text-ad
Etiketler ahmet türk mardin büyükşehir belediyesi kayyum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sadece 45 günde 7 kilo Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Sadece 45 günde 7 kilo Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi 100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede! 100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede! Türkiye'de bulunan dudak uçuklatan yeni altın rezervi için resmi açıklama geldi Türkiye'de bulunan dudak uçuklatan yeni altın rezervi için resmi açıklama geldi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı Ekranların ünlü güzelinden sevgilisinin güldüren kıskançlık imalarına dikkat çeken yanıt Ekranların ünlü güzelinden sevgilisinin güldüren kıskançlık imalarına dikkat çeken yanıt New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı seçilip, Trump'a böyle seslendi! New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı seçilip, Trump'a böyle seslendi! Cem Küçük'ten Bahçeli'nin Demirtaş yorumuna ret: ''Siyasi açıdan doğru olmaz'' Cem Küçük'ten Bahçeli'nin Demirtaş yorumuna ret: ''Siyasi açıdan doğru olmaz'' SGK uzmanı canlı yayında ''asgari ücret 37 bin TL olmalı ama olmayacak'' deyip, tahminini açıkladı! SGK uzmanı canlı yayında ''asgari ücret 37 bin TL olmalı ama olmayacak'' deyip, tahminini açıkladı! Türkiye'de yaşayan Rus modelden Türk erkekleri için ilginç eleştiri Türkiye'de yaşayan Rus modelden Türk erkekleri için ilginç eleştiri Öğretmenlerin tayinleri için mahkemeden kritik karar: Bakan ''hukuka uygun'' demişti! Öğretmenlerin tayinleri için mahkemeden kritik karar: Bakan ''hukuka uygun'' demişti!
90'lara damga vuran güzel şarkıcıdan ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam 90'lara damga vuran güzel şarkıcıdan ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Sokak ortasında güpegündüz kanlı hesaplaşma: Ölü ve yaralılar var! Sokak ortasında güpegündüz kanlı hesaplaşma: Ölü ve yaralılar var! Böylesi ancak Türkiye'de olur! Mahkeme kararıyla komşusunun odasını dairesine kattı Böylesi ancak Türkiye'de olur! Mahkeme kararıyla komşusunun odasını dairesine kattı Taksiciye saldıran boksörün ifadesi ortaya çıktı; taksici 'bir anda ısırıp öpmeye çalıştı' demişti! Taksiciye saldıran boksörün ifadesi ortaya çıktı; taksici 'bir anda ısırıp öpmeye çalıştı' demişti! Unutulmaz yapımların efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Unutulmaz yapımların efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Beşiktaş Başkanı Adalı'dan rest! İtirafı ve Sergen Yalçın açıklaması olay oldu! Beşiktaş Başkanı Adalı'dan rest! İtirafı ve Sergen Yalçın açıklaması olay oldu! İki holdingin mal varlıklarına el konuldu İki holdingin mal varlıklarına el konuldu Adalet Bakanı Tunç'tan Selahattin Demirtaş için dikkat çeken açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan Selahattin Demirtaş için dikkat çeken açıklama CHP lideri Özel ''ilk kez benden duyacaksınız'' diyerek açıkladı CHP lideri Özel ''ilk kez benden duyacaksınız'' diyerek açıkladı Emniyet açıkladı; trafikte ''koruyucu eldiven'' zorunluluğunda 2 araç kapsam dışı! Emniyet açıkladı; trafikte ''koruyucu eldiven'' zorunluluğunda 2 araç kapsam dışı!