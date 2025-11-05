Ahmet Türk beraat etmişti... İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin kararı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilen davada Ahmet Türk'ün beraat etmesinin ardından görevine geri dönmesi bekleniyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı kayyumun görev süresini iki ay daha uzattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na kayyum atanmasına neden olan davadan beraat eden Ahmet Türk dün "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

