Ahmet Zeki Üçok isyan etti: Yazıklar olsun

CNN Türk’te ekrana gelen Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılan FETÖ’nün Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AHMET ALTAN’IN TAHLİYESİNE DEĞİNDİ

Geçen hafta cezaevinden Nazlı Ilıcak'la birlikte tahliye edilen Taraf Gazetesi’nin eski yayın yönetmeni Ahmet Altan için çıkarılan yakalama kararını hatırlatan Üçok, kamuoyu önünde yapılan tartışmalara değindi.

“SÖZCÜ YARGILANIRKEN… YAZIKLAR OLSUN”

Sözcü Gazetesi’ne yönelik kumpas davasını hatırlatan Üçok isyanını şu sözlerle dile getirdi:

“Biz bu ülkede daha geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi’ne ‘FETÖ’yü destekliyor’ diye davalar açtık. Hâlâ yargılanıyorlar… Ki biz hapisteyken bizi en çok destekleyen basın yayın kuruluşlarından birisi Sözcü Gazetesi’ydi. Buna sen FETÖ’den dava açıyorsun hem de örgüt üyeliğinden açıyorsun. Ahmet Altan’a diyorsun ki ‘Örgüt üyesi olmadığı halde…’ Yazıklar olsun ya… Vallahi billahi yazıklar olsun… Böylesine bu kadar sulandırılan, bu kadar zıvanasından çıkarılan başka bir şey yok. Bu Ahmet Altan’da ne var? Boncuk mu var?”