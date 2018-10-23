AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı için savunma istedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetinin açıklanmasına ilişkin AİHM'e yaptığı başvuru kabul edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, maliyetin açıklanmama gerekçesine dair Türkiye’den savunma istedi.



Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AHİM başvurumuzu kabul etti, yeni bir hukuk sürecinin adımları atıldı'' dedi.

Candan, “AİHM bizim başvurumuzla iktidardan savunma istedi. Bizi dikkate almayan bilgi edinme kanunu üzerinden de bilgi vermeyen yaklaşımdan dolayı, biz de hak arama mücadelesine giriştik. Maliyet istediğimizden dolayı sürekli ticari yaklaşımı karşımıza getiriliyordu. Bunun da tartışmaya açılıyor olması AHİM açısından önemli. Hükümetten 3 ay içinde savunma isteniyor olmasını da büyük bir gelişme olarak niteliyoruz. Bu mücadelede hukuksal düzeyde yeni bir yol açmanın mücadelesini ilk etabıdır. Nihai karar olmasa da bu süreç başlamıştır” dedi.