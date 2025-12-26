AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin karar verdi.

Gözaltına alınarak tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dikkat çeken bir karar geldi.

18 Mart 2025 tarihinde üniversitesi diploması iptal edildikten 1 gün sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'nun 282 gündür süren tutukluluk hali devam ederken İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın sosyal medya hesabından kritik bir gelişme duyuruldu.

Pehlivan, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişklin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptıkları başvuruya ilişkin yanıt aldıklarını belirterek AİHM'in bu başvuruyu öncelikli olarak değerlendireceğini açıkladı.

İşte AİHM'nin verdiği kararın nadir bir karar olduğunu Pehlivan'ın o açıklaması

 "NADİR OLARAK VERİLEN BİR KARAR"
"Kamuoyuna duyurulur.
Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.
AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır.
Tutuklu Avukat
Mehmet Pehlivan"

2 bin 430 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Mart 2026'da görülmeye başlanacak davada, İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

 

